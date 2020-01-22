中國財經

武漢肺炎疫情擴散，A股持續受壓。

上證指數開市報3038點，跌13點或0.45%；現報3022點，跌29點或0.97%。

深成指開市報10896點，跌56點或0.52%；現報10825點，跌128點或1.17%。

滬深300指數開市報4093點，跌20點或0.5%；現報4078點，跌35點或0.86%。

創業板指數開市報1967點，跌8點或0.45%；現報1942點，跌24點或1.23%。

各板塊全線下跌，煤炭、有色金屬、生產製藥、鋼鐵股跌逾1%；水泥、房產股偏軟。