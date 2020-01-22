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Netflix用戶增長預測遜估計 市後股價受壓



Netflix去年第四季盈利按年增長4.38倍，每股盈利遠超預期，期內收入升30%。不過，今年首季用戶增幅低於預期，市後時段股價回落1.5%。

美國出現首宗新型肺炎病例 患者曾到武漢



路透引述美國疾控中心發言人稱，華盛頓州近西雅圖一處地方，確診一宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例，男患者曾經到過武漢。中國全國新型肺炎確診病例增至319宗，亞洲多國或地區發現零星病例。

特朗普:將保留對中國大部分關稅



特朗普在瑞士達沃斯論壇稱，很快與中國開始第二階段貿談，對中國的大部分關稅將會保留。財長努欽說，第二階段貿協不一定會取消全部現有關稅。

韓正:中國增購美商品無礙其他進口



副總理韓正指出，中國將擴大對外國投資者的市場准入，而中方增購美國商品不會影響其他進口。

美國首現新型肺炎 道指收市挫152點



中國新型肺炎疫情擴散，加上IMF再次下調環球增長前景，美股長周末假期後復市受壓，尾段傳出美國發現首宗新型肺炎病例，道指跌幅曾擴大至201點，收市仍挫152點或0.52%；標指收跌0.27%；納指回吐0.19%，盤中曾創即市新高見9397點。亞馬遜收漲1.46%；波音料737 Max今年中才復飛，股價挫3.33%；航空、酒店和賭股表現差。

外圍焦點簡訊

￭ IBM去年第四季盈利按年升88%；每股經調整盈利勝預測，市後時段股價升4%。

￭ 美滙尾段反覆回吐0.01%，報97.6；日圓兌美元漲0.32%；英鎊兌美元上揚0.25%。

￭ 肺炎疫情料削弱內地民眾買金意欲，紐約期金反覆低收近0.2%。

￭ 紐約3月期油曾挫逾1%，收市只跌0.3%；布蘭特期油下滑0.9%。

￭ 泛歐Stoxx 600指數收市跌0.14%；英、法股分別回吐0.53%和0.54%，德股倒升0.05%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27987點，較昨日恒指收市高水2點。

￭ ADR港股比例指數報27947點，較香港收市低38點。

￭ 恒地(00012)羅便臣道The Richmond周二首輪發售首張價單全數30伙，據稱全數沽清。會德豐地產日出康城GRAND MARINI同日售出7伙。

￭ 海通證券(06837)料全年純利按年增80%至86%。

￭ 中鐵(00390)去年新簽合同金額按年增27.94%。

￭ 麗新國際(00191)料中期業績按年大幅下調。麗新發展(00488)料中期業績按年大跌。

￭ 恒興黃金(02303)去年金礦產量按年跌12.8%。

￭ 協鑫新能源(00451)售內地7座光伏電站全部股權，以及授出認沽期權，交易淨額約10.81億人民幣。

￭ 拉夏貝爾(06116)料全年虧損擴至21億人民幣。

￭ 微創醫療(00853)料全年利潤按年增不低於88%。

￭ 長和(00001)旗下和黃醫藥計劃內地上市。