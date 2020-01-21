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今日 22:28 中國財經

韓正:中國增購美商品無礙其他進口

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國務院副總理韓正指出，中國將擴大對外國投資者的市場准入，而中方增購美國商品不會影響其他進口。

韓正在瑞士達沃斯世界經濟論壇指出，全球經濟面臨的不確定性和風險在上升，強調解決經濟全球化的問題，關鍵是要堅持多邊主義，推動互利共贏為宗旨，積極應對消除貧困，環境保護等全球性挑戰，重申對聯合國憲章的宗旨和承諾，推動全球治理體系建設和變革。

他續說，國際上的事情不能有少數國家說了算，應該堅持共建、包容、共享，共創美好未來，實現從封閉、半封閉再到全方位開放的歷史轉折。他又稱，中國支持必要的世貿組織改革。

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