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今日 19:37 中國財經

獲IMF上調增長預期 北京:國際對中國認可

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國際貨幣基金組織(IMF)上調中國今年經濟增長預期，中國外交部發言人耿爽表示，這表明國際社會對中國經濟表現的認可和對中國經濟前景的信心。

耿爽表示，當前國際形勢錯綜複雜，不穩定不確定因素明顯增多。2019年以來，IMF多次下調全球經濟增長預期，新年伊始又再次下調全球經濟增長預期，表明世界經濟下行壓力仍未緩解。在此背景下，中國經濟運行繼續保持總體平穩、穩中有進的良好發展勢頭。

他強調，儘管國內外風險挑戰增多，但中國經濟發展長期向好的基本面沒有變，中國經濟的內生動力、強大韌性和巨大潛力沒有變。今年，中國將繼續堅持以供給側結構性改革為主線，積極推動各項政策措施落地見效，確保中國經濟保持中高速增長、邁向中高端水平。

耿爽續說，作為世界經濟發展動力最足的火車頭，中國不僅會把自己的事辦好，也將繼續對世界經濟增長作出積極貢獻。在當前單邊主義、保護主義抬頭的形勢下，中方將繼續深化改革、擴大開放，堅持多邊主義和自由貿易，與各方一同構建開放型世界經濟，完善全球經濟治理體系，推動世界經濟實現強勁、平衡、可持續和包容發展。

IMF早前將今明兩年全球經濟增長預期分別下調至3.3%和3.4%，但將中國今年經濟增長預期上調至6%。

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