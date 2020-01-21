中國財經

上證指數午後維持挫逾1%。

上證指數現報3055點，挫40點或1.3%，最低見3052點，挫43點或1.4%，成交2380.94億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10963點，挫151點或1.37%，低見10948點，挫167點或1.51%，成交3329.89億元。

滬深300指數報4118點，挫67點或1.62%；創業板指數報1966點，跌15點或0.77%。

各板塊幾乎全線受壓，水泥股挫3%；金融、煤炭、有色金屬、電力、鋼鐵股挫逾1%；石油、化工、房地產股偏軟；半新股則靠穩。