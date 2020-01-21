中國財經

A股半日收市下跌。

上證指數低開10點後，跌幅擴大，最多跌41點或1.35%，低見3054點，半日收報3063點，跌32點或1.04%，成交1788.98億元(人民幣‧下同)。

深成指低開38點後，最多跌167點或1.51%，低見10948點，收報11010點，跌105點或0.95%。

滬深300指數報4131點，跌54點或1.31%；創業板指數報1971點，跌10點或0.54%。

各板塊普遍下跌，水泥股跌逾2%；金融、煤炭、有色金屬股跌逾1%；生物製藥股逆市升逾2%；次新股升逾1%。