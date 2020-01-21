A股半日收市下跌。
上證指數低開10點後，跌幅擴大，最多跌41點或1.35%，低見3054點，半日收報3063點，跌32點或1.04%，成交1788.98億元(人民幣‧下同)。
深成指低開38點後，最多跌167點或1.51%，低見10948點，收報11010點，跌105點或0.95%。
滬深300指數報4131點，跌54點或1.31%；創業板指數報1971點，跌10點或0.54%。
各板塊普遍下跌，水泥股跌逾2%；金融、煤炭、有色金屬股跌逾1%；生物製藥股逆市升逾2%；次新股升逾1%。
今日 11:39 中國財經
A股半日收市下跌。
上證指數低開10點後，跌幅擴大，最多跌41點或1.35%，低見3054點，半日收報3063點，跌32點或1.04%，成交1788.98億元(人民幣‧下同)。
深成指低開38點後，最多跌167點或1.51%，低見10948點，收報11010點，跌105點或0.95%。
滬深300指數報4131點，跌54點或1.31%；創業板指數報1971點，跌10點或0.54%。
各板塊普遍下跌，水泥股跌逾2%；金融、煤炭、有色金屬股跌逾1%；生物製藥股逆市升逾2%；次新股升逾1%。
|下一篇：
|日央行維持利率不變 上調經濟增長預測
|上一篇：
|港元拆息個別發展 隔夜息終止三連升