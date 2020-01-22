即巿股評 港股直擊 中國財經

美股主要指數上周五再次破頂，道指一星期內連續4日創出即市及收市歷史高位，標普500指數和納指更一連8個交易日刷新紀錄，並連續3日錄得最高位收市。

自從中美去年12月13日達成第一階段貿易協議，美股就不斷破頂，道指更連漲6周。近月美股氣勢如虹，惟上周五CNBC文章引述兩大著名對沖基金意見認為，暫時依然看好(still bullish, for now)，該兩位傳奇「芬佬」是Appaloosa Management創辦人泰珀(David Tepper)及2010年已轉為家族管理基金Duquesne Capital的德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)。

泰珀和德魯肯米勒都久經市場考驗兼且戰績彪炳，CNBC才會大字標題譽為對沖基金傳奇。泰珀看好後市理由很簡單，就是去年12月開始，聯儲局加大「放水」力度，以及中美貿易緊張關係紓緩，他以馬比喻股市說：「我喜歡策馬奔馳，我們仍會一直這樣做。」(I love riding a horse that's running. We have been long and continue that way.)

德魯肯米勒指出，去年10月，聯儲局主席鮑威爾表明不排除再減息，除非通脹持續比局方目標的2%高，惟聯儲局一直抱怨通脹未能達標，他又套用泰珀的比喻說：「我仍然騎在馬上，短期無意下馬。」德魯肯米勒也是在第四季才從淡友變為好友。

值得一提的是，德魯肯米勒在1987年10月19日「黑色星期一」(華爾街其中一次有名股災，那時「德仔」尚未被殿堂級大鱷索羅斯羅致)之前的星期五，他臨收工悉數平掉淡倉獲利，並反手建立長倉，原因是估計市況短線見底，應該超賣反彈。不過，索羅斯當晚警告他說，技術圖表顯示，大市根本未跌夠，而且另一大跌浪正「山雨欲來」。德魯肯米勒嚇得於19日開市即趕忙轉揸為沽，剛好避過「黑色星期一」之劫。可是，美股暴瀉後不久便反彈，而德魯肯米勒臨急轉軚，巧合地是跌市尾聲。現在，他變身成好友已3個半月，會否就是美股快將要超買調整？

更重要的是，泰珀即使短期看好，但明言於大市升至某一價位就會逐漸減持，最後躍下馬鞍(At some point, the market will get to a level that I will slow down that horse and eventually get off)。泰珀沒有詳細解釋，惟這位傳奇芬佬顯然對美股開始感到寒意。

港股方面，恒指周一高開113點，微升至29174點便反覆回落，並以全日最低28795點收市，挫260點(0.9%)。

附【圖】所見，恒指破頂不成，兼以大陰燭返回28500點至28900點的成交量密集區，短線技術上很大機會轉差。然而，EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，上周五才升達74.8%的去年3月7日迄今高位，估計恒指這次超買調整，在28100點到28500點成交量密集區底將有不俗支持。

信報投資研究部

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