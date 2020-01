即巿股評 港股直擊 中國財經

美股主要指數上周五再次破頂,道指一星期內連續4日創出即市及收市歷史高位,標普500指數和納指更一連8個交易日刷新紀錄,並連續3日錄得最高位收市。

自從中美去年12月13日達成第一階段貿易協議,美股就不斷破頂,道指更連漲6周。近月美股氣勢如虹,惟上周五CNBC文章引述兩大著名對沖基金意見認為,暫時依然看好(still bullish, for now),該兩位傳奇「芬佬」是Appaloosa Management創辦人泰珀(David Tepper)及2010年已轉為家族管理基金Duquesne Capital的德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)。

泰珀和德魯肯米勒都久經市場考驗兼且戰績彪炳,CNBC才會大字標題譽為對沖基金傳奇。泰珀看好後市理由很簡單,就是去年12月開始,聯儲局加大「放水」力度,以及中美貿易緊張關係紓緩,他以馬比喻股市說:「我喜歡策馬奔馳,我們仍會一直這樣做。」(I love riding a horse that's running. We have been long and continue that way.)

德魯肯米勒指出,去年10月,聯儲局主席鮑威爾表明不排除再減息,除非通脹持續比局方目標的2%高,惟聯儲局一直抱怨通脹未能達標,他又套用泰珀的比喻說:「我仍然騎在馬上,短期無意下馬。」德魯肯米勒也是在第四季才從淡友變為好友。

值得一提的是,德魯肯米勒在1987年10月19日「黑色星期一」(華爾街其中一次有名股災,那時「德仔」尚未被殿堂級大鱷索羅斯羅致)之前的星期五,他臨收工悉數平掉淡倉獲利,並反手建立長倉,原因是估計市況短線見底,應該超賣反彈。不過,索羅斯當晚警告他說,技術圖表顯示,大市根本未跌夠,而且另一大跌浪正「山雨欲來」。德魯肯米勒嚇得於19日開市即趕忙轉揸為沽,剛好避過「黑色星期一」之劫。可是,美股暴瀉後不久便反彈,而德魯肯米勒臨急轉軚,巧合地是跌市尾聲。現在,他變身成好友已3個半月,會否就是美股快將要超買調整?

更重要的是,泰珀即使短期看好,但明言於大市升至某一價位就會逐漸減持,最後躍下馬鞍(At some point, the market will get to a level that I will slow down that horse and eventually get off)。泰珀沒有詳細解釋,惟這位傳奇芬佬顯然對美股開始感到寒意。

港股方面,恒指周一高開113點,微升至29174點便反覆回落,並以全日最低28795點收市,挫260點(0.9%)。

附【圖】所見,恒指破頂不成,兼以大陰燭返回28500點至28900點的成交量密集區,短線技術上很大機會轉差。然而,EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數,上周五才升達74.8%的去年3月7日迄今高位,估計恒指這次超買調整,在28100點到28500點成交量密集區底將有不俗支持。

信報投資研究部

