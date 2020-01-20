中國財經

抖音母企字節跳動據報正準備大力進軍移動領域利潤最豐厚的遊戲市場，並挑戰已主導該領域十多年的騰訊控股(00700)。

外電引述消息人士稱，字節跳動已迅速建立一個完整的遊戲部門，負責首次進軍「鐵桿」遊戲或非休閑遊戲。在過去數月，該公司悄悄收購了遊戲工作室並購買獨家遊戲發行權。同時開始大肆招聘，並從競爭對手那裏挖走頂尖人才，建立一支1000多人的團隊。據悉，該部門首兩款遊戲將於今年春季發布，針對本地和海外玩家。

專注於亞洲的遊戲研究公司Niko Partners的分析師Daniel Ahmad表示，字節跳動已完全成為短視頻領域的領導者，其各個應用程式的用戶超過10億，該公司現在正在通過收購經驗豐富的遊戲開發公司，並攏絡人才來建立多個遊戲工作室。其龐大的全球用戶基礎，以及對遊戲的投資今年可能使其成為遊戲領域的巨大顛覆者。

長期以來，中國遊戲市場一直是騰訊的地盤，網易位居第二，但兩者差距巨大。字節跳動可能是唯一一家能夠顛覆現狀的公司，並已經打破慣例，在阿里巴巴和騰訊的軌道以外得以生存並蓬勃發展。阿里和騰訊鎖定中國大部分互聯網領域，而字節跳動旗下今日頭條則是中國遊戲發行商獲得新用戶的關鍵渠道。

在過去幾年中，字節跳動已經推出幾款休閑遊戲，但主要是通過廣告賺錢。該公司在遊戲領域的新嘗試涉及更大的投資，並且正在成為一項重大的戰略轉變，其目標指向是更忠誠、會「課金」的遊戲玩家。