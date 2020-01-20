中國財經

作為拉動中國消費主力的汽車消費近兩年持續低迷，工信部部長苗圩表示，估計今明兩年將是汽車企穩築底的關鍵時期。今年的產銷規模總體大概能夠維持在2500萬輛左右，可能是零增長或略微負增長。

他稱，從去年下半年開始，隨着企業有序調整應對，和相關促進消費政策的逐步落實，汽車的產銷量按年降幅不斷收窄。現在最大的問題是汽車行業基礎研究投入還不夠、一些顛覆性的技術缺失、創新能力還有待提升，這是長期性的問題。此外，也面臨新能源汽車補貼退坡、傳統汽車排放升級等短期性影響，整個行業依然面臨着較大的下行壓力。

對於備受關注的新能源汽車補貼退坡問題，苗圩解釋，原來計劃2020年底之前新能源汽車補貼完全退出，而去年退坡的時間節點是6月底，今年退坡安排正在研究，退坡的政策可能要平緩一些。

另外，面對國內新能源車大幅下滑，而去年特斯拉(Tesla)在上海的工廠產品一下線就受到追捧，且價格下調。苗圩指出，特斯拉在上海的工廠是中國第一家新能源汽車外商的獨資企業，其快速的建成投產也進一步彰顯中國堅定營造國際化營商環境，推動新一輪更大力度對外開放的決心和意志。

他稱，特斯拉新能源汽車國產化下線並下調價格，消費者將會得到更大實惠，能夠購買到更低價格的新能源汽車。從市場競爭來看，這在短期內無疑會給國內的其他新能源汽車企業帶來一定壓力和挑戰。但是從長遠來看，這也是中國新能源汽車產業發展的一個機遇，可以倒逼汽車企業加大技術創新力度，加快戰略轉型，利用自身優勢，在與國內外汽車競爭當中爭取主動，實現優勢互補、共贏發展，從總體上來看也有助於中國汽車市場競爭走向國際化，促進行業轉型升級。