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逾半受訪企業擬2022年或之前大灣區擴展業務

畢馬威、滙豐及香港總商會的聯合調查顯示，逾半(52%)企業管理層表示計劃於2022年或之前在大灣區擴展業務，顯示企業對大灣區發展的信心。

調查受訪者包括747名來自中國內地、香港和澳門多個行業的企業管理層。

近四分之三受訪管理層認為，拓展更大市場是企業計劃在擁有逾7100萬人口的大灣區投資的主要推動力。五分之四的管理層預計，未來三年內大灣區的經濟增速將較中國內地其他地區高，而近六成受訪者預計其大灣區業務收入未來三年內至少有20%的增長。

在行業焦點方面，有56%受訪者認為科技與創新產業最能受惠於大灣區，金融服務業被視為第二個主要受惠板塊，42%的受訪者認為該行業在大灣區最能受惠。35%的受訪者認為貿易與物流業是最能受惠於大灣區規劃的第三個行業。

儘管大灣區具有巨大的長期發展潛力，受訪者指出要實現增長仍有不少挑戰。73%的受訪管理層認為對政策或監管措施的理解、不確定和不熟悉大灣區是其業務計劃所面對的主要風險。

畢馬威中國香港區管理合夥人劉麥嘉軒表示，若要充分把握大灣區所提供的機會，企業必須制定並實行正確的策略，同時採用大灣區的思維方式。

滙豐香港工商金融主管趙民忠稱，隨着區內發展及可用收入上升，將為各行各業帶來不少商機。大灣區規劃的規模、更趨緊密的聯繫，以及人口增長，將可為來自科技與創新、貿易與物流等多個行業及不同規模的企業締造機遇。

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