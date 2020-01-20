A股半日收升。
上證指數高開6點後，走勢反覆，一度倒跌5點，低見3070點，半日收報3088點，升13點或0.43%，成交1651.28億元(人民幣‧下同)。
深成指高開27點後，反覆上升，並以近半日高位收市，報11061點，升107點或0.98%，成交2466.66億元。
滬深300指數報4176點，升21點或0.52%；創業板指數報1970點，升38點或1.97%。
各板塊個別發展，次新股升逾2%；金融、房產股升逾1%；水泥股升近1%；石油股偏軟。
今日 11:39 中國財經
A股半日收升。
上證指數高開6點後，走勢反覆，一度倒跌5點，低見3070點，半日收報3088點，升13點或0.43%，成交1651.28億元(人民幣‧下同)。
深成指高開27點後，反覆上升，並以近半日高位收市，報11061點，升107點或0.98%，成交2466.66億元。
滬深300指數報4176點，升21點或0.52%；創業板指數報1970點，升38點或1.97%。
各板塊個別發展，次新股升逾2%；金融、房產股升逾1%；水泥股升近1%；石油股偏軟。
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