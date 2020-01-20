中國財經

工信部部長苗圩表示，研究建立製造業產融合作白名單，引導金融機構對發展情況好的製造企業，提供精準的金融服務，而不是因為一個行業去產能，就對所有的行業企業停止貸款。

針對促進製造業穩增長，苗圩指出，除研究白名單外，其他政策措施包括對經營產品有市場、經營管理好的企業，雖然暫時資金遇到困難，不隨意抽貸、斷貸；提前對接貸款到期還有續貸需求的企業，不要因為銜接問題出現資金流的斷裂。

他續說，多措並舉拓展融資渠道，包括增加製造業中長期貸款和信用貸款的比重，提高對高技術製造業信貸的支持力度。