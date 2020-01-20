中國財經

人民銀行公開市場今日將進行2500億元(人民幣‧下同)逆回購操作，期限14天。

因今日無逆回購到期，單日淨投放等量資金。自上周三央行進行中期借貸便利(MLF)操作和重啟逆回購後，公開市場連續五個交易日已累計投放1.35萬億元。

據路透統計，本周央行公開市場無逆回購到期，但周四(23日)有2575億元定向MLF到期。截至目前，公開市場未到期逆回購餘額1.05萬億元，實際到期日均要在春節假期之後。

上周三央行公開市場新做MLF，並重啟逆回購，當周全口徑淨投放達到1.1萬億元，創歷史單周新高。