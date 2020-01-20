中國財經

A股開市靠穩，生物製藥股有追捧。

上證指數開市報3082點，升6點或0.22%；現報3077點，升1點或0.06%。

深成指開市報10981點，升27點或0.25%；現報10961點，升6點或0.06%。

滬深300指數開市報4170點，升15點或0.38%；現報4155點，升不足1點。

創業板指數開市報1940點，升7點或0.39%；現報1943點，升11點或0.57%。

各板塊個別發展，生物製藥股升逾2%；次新股升近2%；金融、房產靠穩；鋼鐵、化工股偏軟。