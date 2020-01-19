即巿股評 港股直擊 中國財經

尚有一個星期便踏入庚子鼠年，春節長假期臨近，A股觀望氣氛漸漸濃厚，滬深兩市周五交投進一步縮減至6074億元(人民幣．下同)，是今年以來最低。

上證指數及深成指繼續高位膠着，暫受制3100點和11000點關口，2020年迄今分別進賬0.83%及5.02%，明顯跑輸深圳創業板指數的7.47%升幅。在A股各個主要指數中，創業板指數去年勁飆43.79%，略遜於深成指的44.08%，但遠遠拋離「僅」漲22.3%的上證指數。

深圳創業板指數2019年其實上演了一段「過山車」市況，第二季一度熊蹤乍現，自4月高峰1792點掉頭下滑至6月1410點，急瀉21.3%；其後隨着設立上海科創板帶來資金「分流」的負面疑慮逐步消化，創業板指數第三季從低位反彈超過兩成，技術上「熊去牛來」。直到12月中旬，更在三大指數中率先突破年內高位，本輪升浪持續逾7個月，周五收報1932點，累漲約37%。

儘管創業板總市值於A股佔比相對較細，吸引資金的能力卻不可小覷。創業板周五成交額達1284.95億元，佔滬深兩市全日總成交額21.2%，可見創業板股份備受投資者熱捧，在A股中舉足輕重。

深圳創業板被譽為中國版納斯特，成效如何，見仁見智，惟經過10年發展，板內很多企業已脫離初創階段，不乏大型和中型市值的股份，其中從事禽畜養殖的溫氏股份(300498.SZ)，在2019年成功躋身富時中國50指數。該指數囊括滬深50家最高市值的「巨無霸」公司。

國際指數編製公司對創業板也不敢輕視，MSCI及富時羅素分別於去年第二次「入摩」擴容和首度納入A股的時候，開始涵蓋創業板指數股份，這顯示創業板地位提升。

中美貿易戰開打後，即使關稅問題偃旗息鼓，但兩國的「科技戰」尚未解決，尤其是中興(00763)、華為制裁事件，內地更意識到打造「自家」核心技術的重要性，自主可控與國產替代的趨勢將強化，為科技企業帶來巨大市場空間，相信是創業板指數能夠彈出的原因之一。

分析預期，今年中央政策將傾向推動本土軟件企業及核心科技公司發展，加上2020年5G商用，創業板上市公司今年平均盈利可增長150%，遠遠超過滬深300指數的22%。附【圖】所見，創業板指數與滬深300預測股本回報率(ROE)差距，由2019年底的3.56%，目前已飆升至2016年7月後的新高7.84%，足證創業板指數盈利前景獲看好。

值得留意的是，創業板指數與滬深300比率及兩者預測ROE差距走勢亦步亦趨，若盈利表現一如分析員所料跑贏滬深300，創業板指數相對強勢可期。當然，不要忽略創業板公司對市場風險胃納比較敏感，而且規模細，容易受到短線炒作資金追逐，後市難免波動。

信報投資研究部

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