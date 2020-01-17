中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)今日接連升穿6.88、6.87及6.86多個關口，收市升265點子，創6個半月的新高，中段最高見6.8536。全日成交量突破400億美元，創逾8個月的新高。

人民幣在岸價本周升1.03%，刷下一年來最大單周升幅，並連續第四周上升。

人民幣兌美元在岸價收報6.8585，較上日下午4時30分收報6.885，大升265點子或0.38%；較晚上11時30分最後成交價6.88，走強215點子。

離岸價(CNH)亦曾升破6.86，高見6.8579，截至香港時間下午5時55分，離岸價報6.8636，在岸價報6.8587。

官方今日開出的中間價報6.8878，較上日6.8807，下調71點子或0.1%，脫離逾5個半月的高位。

交易員指出，中國GDP數據較為樂觀提振市場情緒，另外市場繼續消化中美協議簽署的利好，人民幣短期表現偏強，不過客盤購滙逐漸增多情況下，人民幣仍如此強勢，值得觀察。

另有交易員認為，中美首階段協議簽字落定後，市場在尋找新的指引，短期受客盤需求影響較大，另外春節臨近，部分交易員進入休假模式，估計流動性會較之前差。

國家統計局公布，2019年全年經濟增長6.1%，增速是29年來最慢，但符合政府設定增長目標在6%至6.5%。國統局局長寧吉喆表示，中國不刻意追求經濟增長速度，而是追求高質量的經濟增長；經濟穩定向好，長期向好的趨勢並沒有改變，第一階段經貿協議已達成，這對改善經濟發展的預期都是很有好處。

另外，外管局新聞發言人、總經濟師王春英表示，人民幣滙率彈性增強並保持基本穩定，滙率預期總體平穩。