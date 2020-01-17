今日 17:24
中國財經
中國外滙佔款連跌17個月。
人民銀行公布，去年12月末中央銀行口徑外滙佔款餘額21.231億元(人民幣‧下同)。據此計算，當月央行口徑外滙佔款減少18.9億元。
特朗普：簽次階段貿協才撤關稅
今日信報
武漢肺炎多一人死 日本首現確診
紀曉風
｜
今日信報
日本「文具王」高畑正幸 介紹最好寫及最特…
譚淑美
｜
今日信報
政府分配資源準則錯誤
曾國平
｜
今日信報
人幣初展升勢 吼實亞洲新興市ETF
徐意
｜
今日信報
了解糖尿眼
葉佩珮醫生｜ 信健康
Property giant Country Garden opens its first robotic restaurant
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
【人幣】走勢回歸基本面
謝楝銘
｜
財富管理
快意佳士拿鴻海組合營 拓電動車市場
國際財經 ｜ 今日 06:32
螞蟻金服傳重啟上市計劃
中國財經 ｜ 今日 09:42
【國際早班車】美問責局指特朗普扣起烏軍援屬違法
國際財經 ｜ 今日 07:32
【盤房來料】二萬九關屢攻不下慎防回調
港股直擊 ｜ 今日 13:11
中國去年GDP增長6.1% 創29年低
中國財經 ｜ 今日 10:35
歐盟:將評估美中貿協是否違反世貿規則
國際財經 ｜ 今日 08:27
專家委員會促FAA 強制波音引入新安全機制
國際財經 ｜ 今日 12:21
【EJFQ信析】企業盈利乏增長 標指估值已偏高
即巿股評 ｜ 今日 07:00
屯馬線一期下月14日開通
時事脈搏 ｜ 今日 11:58
【股海揚帆】半新股有炒風 瑞誠兜底回升
即巿股評 ｜ 今日 11:12
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2020 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞