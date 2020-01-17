中國財經

中國2019年全年經濟增長成功達標，尤其12月工業、投資、消費等經濟指標均呈現明顯改善。隨着中美摩擦階段性緩和及國內政策效應進一步釋放，分析預計，向好態勢在今年將延續，第一季經濟有望延續企穩回升。

國家統計局公布，中國2019年國內生產總值(GDP)99.09萬億元人民幣，按年增長6.1%，增速是29年來最慢，但符合政府設定增長目標在6%至6.5%。單計第四季度GDP按年增長6%。

2019年全年固定資產投資按年增長5.4%，高於市場預期增長5.2%。12月規模以上工業增加值按年增長6.9%，遠高於市場預期增長5.9%，為去年3月以來最高，全年增速5.7%。12月社會消費品零售總額按年增長8%，高於市場預期增長7.9%，全年增長8%。

摩根資產管理全球市場策略師朱超平表示，中國第四季度GDP增長符合市場預期。同時，12月的經濟活動數據，包括零售、工業增加值和固定資產投資等，都出現觸底回升的趨勢。數據反映逆周期調控政策的效果正開始顯現。

朱超平指出，中美貿易協定的簽署，顯示貿易摩擦進一步惡化的可能性較低。在此背景下，企業的信心有所改善，加上此前已經歷較長的去庫存周期，製造業投資和民間固定資產投資開始反彈。在今年，上述兩方面因素有望出現共振，有效支持全年的經濟增長。不過在經濟增速持穩後，寬鬆政策出現調整的可能性。

中國首席經濟學家論壇理事長連平稱，去年在外部不確定性明顯增大、貿易摩擦升級下，中國經濟還能實現6.1%的增長比預期好一些。製造業和工業改善比較明顯，這個態勢在今年預計還會延續，並對未來一個階段的經濟運行帶來正面支撐。

他預期，政策的連續性不會改變，會實施積極的財政政策和穩健偏鬆的貨幣政策，整個方向還是逆周期調節。

海通證券表示，今年經濟具備企穩改善潛力。從三駕馬車看：汽車消費由負轉正，有望帶動消費企穩回升；地產投資雖然小幅下跌，但基建和製造業投資有望回升，投資有望整體改善；中美達成第一階段貿易協議，意味出口有望回升轉正。在經濟有望企穩、CPI核心物價持續回升下，貨幣政策進一步放鬆的空間不大。

國家統計局局長寧吉喆表示，中國不刻意追求經濟增長速度，而是追求高質量的經濟增長；經濟穩定向好，長期向好的趨勢並沒有改變，第一階段經貿協議已達成，這對改善經濟發展的預期都是很有好處。