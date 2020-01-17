A股午後靠穩，上證指數現升4點。
上證指數現報3078點，升4點或0.14%，最高見3091點，升17點或0.58%，成交1986.1億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10984點，升17點或0.16%，高見11045點，升77點或0.71%，成交3016.67億元。
滬深300指數報4156點，升7點或0.19%；創業板指數報1939點，升9點或0.5%。
各板塊個別發展，半新股漲逾3%；石油、水泥、煤炭、金融、房地產股靠穩；電力股則挫1%；有色金屬、化工股偏軟。
今日 14:23 中國財經
A股午後靠穩，上證指數現升4點。
上證指數現報3078點，升4點或0.14%，最高見3091點，升17點或0.58%，成交1986.1億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10984點，升17點或0.16%，高見11045點，升77點或0.71%，成交3016.67億元。
滬深300指數報4156點，升7點或0.19%；創業板指數報1939點，升9點或0.5%。
各板塊個別發展，半新股漲逾3%；石油、水泥、煤炭、金融、房地產股靠穩；電力股則挫1%；有色金屬、化工股偏軟。
|下一篇：
|泰確診第二宗武漢肺炎 七旬華婦正被隔離
|上一篇：
|美軍:伊朗上周空襲11美兵腦震盪