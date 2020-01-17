熱門：

今日 13:20 中國財經

國統局:消費仍是經濟第一拉動力

放大圖片

中國2019年國內生產總值(GDP)增長6.1%，符合目標，但逐季下滑的態勢，令市場擔憂。

國家統計局局長寧吉喆在國新辦舉行的新聞發布會上稱，GDP的季度波動是正常，中國不刻意地追求經濟增速，而是追求有質量、有效益的合理增速，今年經濟穩定增長依舊可期，消費仍是主要拉動力。

他表示，當前中國經濟確實存在下行壓力。從過去幾年看，面對這種壓力，中國政府加大「六穩」工作的力度，即穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，過去一年「六穩」取得明顯的成效，全年GDP增長6.1%，增速在世界上1萬億美元以上經濟體當中是第一名。

他指出，2020年的經濟增長，因為中國經濟穩定向好、長期向好的趨勢沒有改變，雖然仍然面臨經濟下行的壓力，還會進一步採取措施。

他稱，今年是全面建成小康社會的決勝之年，也是「十三五」規劃的收官之年。要實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策，以及就業、產業、區域等政策。確保經濟運行在合理區間，實現量的合理增長和質的穩步提升。

寧吉喆又表示，消費仍是中國經濟增長的第一拉動力，從全年來看，其對經濟增長的貢獻率都是保持在60%左右的水平。資本形成總額對經濟增長的貢獻率有所上升，全年達到31.2%；貨物和服務凈出口即貨物和服務的出口減去進口的貢獻率是11%。

他稱，展望今年，居民收入穩步增長帶動消費能力提升，而且隨着居民消費結構的不斷升級，消費領域繼續擴大，再加上市場預期的好轉，居民消費意願的上升，可以預見，消費在中國經濟發展中的基礎性作用會進一步發揮。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads