中國財經

中國2019年國內生產總值(GDP)增長6.1%，符合目標，但逐季下滑的態勢，令市場擔憂。

國家統計局局長寧吉喆在國新辦舉行的新聞發布會上稱，GDP的季度波動是正常，中國不刻意地追求經濟增速，而是追求有質量、有效益的合理增速，今年經濟穩定增長依舊可期，消費仍是主要拉動力。

他表示，當前中國經濟確實存在下行壓力。從過去幾年看，面對這種壓力，中國政府加大「六穩」工作的力度，即穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，過去一年「六穩」取得明顯的成效，全年GDP增長6.1%，增速在世界上1萬億美元以上經濟體當中是第一名。

他指出，2020年的經濟增長，因為中國經濟穩定向好、長期向好的趨勢沒有改變，雖然仍然面臨經濟下行的壓力，還會進一步採取措施。

他稱，今年是全面建成小康社會的決勝之年，也是「十三五」規劃的收官之年。要實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策，以及就業、產業、區域等政策。確保經濟運行在合理區間，實現量的合理增長和質的穩步提升。

寧吉喆又表示，消費仍是中國經濟增長的第一拉動力，從全年來看，其對經濟增長的貢獻率都是保持在60%左右的水平。資本形成總額對經濟增長的貢獻率有所上升，全年達到31.2%；貨物和服務凈出口即貨物和服務的出口減去進口的貢獻率是11%。

他稱，展望今年，居民收入穩步增長帶動消費能力提升，而且隨着居民消費結構的不斷升級，消費領域繼續擴大，再加上市場預期的好轉，居民消費意願的上升，可以預見，消費在中國經濟發展中的基礎性作用會進一步發揮。