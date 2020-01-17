中國財經

中國2019年國內生產總值(GDP)增長達標，中國去年GDP按年增長6.1%，增速是29年來最慢，但符合政府設定增長目標在6%至6.5%。

國家統計局公布，2019年全年國內生產總值99.09萬億元(人民幣‧下同)，按年增長6.1%。分季度看，一季度按年增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6%，四季度增長6%。

分產業看，第一產業增加值7.05萬億元，按年增長3.1%；第二產業增加值38.62萬億元，增長5.7%；第三產業增加值53.42萬億元，增長6.9%。

去年，規模以上工業增加值按年增長5.7%，略高於市場預期增長5.6%。單計12月，工業增加值按年增長6.9%，遠高於市場預期增長5.9%，比上月加快0.7個百分點。

全年社會消費品零售總額41.16萬億元，按年增長8%，符合預期。單計12月，社會消費品零售總額按年增長8%，略高於市場預期增長7.9%。

全年固定資產投資55.15萬億元，按年增長5.4%，高於市場預期增長5.2%。基礎設施投資增長3.8%，製造業投資增長3.1%，房地產開發投資增長9.9%。

國統局表示，去年，面對國內外風險挑戰明顯上升的複雜局面，國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，積極推動高質量發展，扎實做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作，三大攻堅戰取得關鍵進展，國民經濟運行總體平穩，發展質量穩步提升，主要預期目標較好實現，為全面建成小康社會奠定堅實基礎。