中國財經

國家統計局公布，2019年全年商品房銷售額15.97萬億元(人民幣．下同)，增長6.5%，增速比1至11月份回落0.8個百分點，比上年回落5.7個百分點。其中，住宅銷售額增長10.3%，辦公樓銷售額下降15.1%，商業營業用房銷售額下降16.5%。

期內，商品房銷售面積17.16億平方米，按年下降0.1%，而1至11月份為增長0.2%，上年為增長1.3%。其中，住宅銷售面積增長1.5%，辦公樓銷售面積下降14.7%，商業營業用房銷售面積下降15%。

去年12月底，商品房待售面積4.98億平方米，比11月底增加600萬平方米，比上年底減少2593萬平方米。其中，住宅待售面積比11月底增加192萬平方米，辦公樓待售面積增加105萬平方米，商業營業用房待售面積增加84萬平方米。

去年全年，全國房地產開發投資13.22萬億元，按年增長9.9%，增速比1至11月份回落0.3個百分點，比上年加快0.4個百分點。其中，住宅投資9.71萬億元，增長13.9%，增速比1至11月份回落0.5個百分點，比上年加快0.5個百分點。

期內，房屋新開工面積22.72億平方米，增長8.5%，增速比1至11月份回落0.1個百分點，比上年回落8.7個百分點。其中，住宅新開工面積16.75億平方米，增長9.2%。房屋竣工面積9.59億平方米，增長2.6%，1至11月份為下降4.5%，上年為下降7.8%。其中，住宅竣工面積6.8億平方米，增長3%。