熱門：

2020年1月17日 中國財經

中國GDP今出爐 料第四季增長6%

放大圖片

中國2019年國內生產總值(GDP)今日公布，得益於工業和投資趨穩，中國去年第四季GDP按年增速預計穩定在6%。路透綜合機構預測全年增長6.1%，彭博預測全年增長6.2%。

中國去年首三季GDP按年增長6.2%。國務院總理李克強去年在《政府工作報告》中，將GDP增長目標設定在6%至6.5%。

中信証券預計，12月經濟基本面將延續11月所展現的平穩態勢，內外需求小幅回暖，工業品價格回穩，工業生產保持較好水平，四季度GDP增速為6%，與第三季持平，全年GDP增速在6.1%左右，金融、投資、消費等數據均現初步企穩。

瑞銀預計四季度GDP按年增速持穩在6%，全年增速料放緩至6.1%。瑞銀仍認為今年一、二季度經濟環比增長勢頭將繼續反彈，維持全年增速6%的預測不變。

中國國家信息中心經濟預測部早前表示，去年第四季中國經濟下行壓力將有所緩釋，全年GDP增長6.2%左右，可以實現預期調控目標。預計今年中國經濟增長6%左右，調控政策仍有一定空間。

中國12月工業生產在11月強勁反彈後有所回落，市場預計按年增長5.9%；而零售增速預計會略降至7.9%；固定資產投資增速得益於政策的持續發力，全年按年預計持穩在5.2%。

中國國務院副總理劉鶴早前稱，中國2019年GDP增速預計超過6%，1月數據預示經濟前景好於預期。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads