中國財經

中國2019年國內生產總值(GDP)今日公布，得益於工業和投資趨穩，中國去年第四季GDP按年增速預計穩定在6%。路透綜合機構預測全年增長6.1%，彭博預測全年增長6.2%。

中國去年首三季GDP按年增長6.2%。國務院總理李克強去年在《政府工作報告》中，將GDP增長目標設定在6%至6.5%。

中信証券預計，12月經濟基本面將延續11月所展現的平穩態勢，內外需求小幅回暖，工業品價格回穩，工業生產保持較好水平，四季度GDP增速為6%，與第三季持平，全年GDP增速在6.1%左右，金融、投資、消費等數據均現初步企穩。

瑞銀預計四季度GDP按年增速持穩在6%，全年增速料放緩至6.1%。瑞銀仍認為今年一、二季度經濟環比增長勢頭將繼續反彈，維持全年增速6%的預測不變。

中國國家信息中心經濟預測部早前表示，去年第四季中國經濟下行壓力將有所緩釋，全年GDP增長6.2%左右，可以實現預期調控目標。預計今年中國經濟增長6%左右，調控政策仍有一定空間。

中國12月工業生產在11月強勁反彈後有所回落，市場預計按年增長5.9%；而零售增速預計會略降至7.9%；固定資產投資增速得益於政策的持續發力，全年按年預計持穩在5.2%。

中國國務院副總理劉鶴早前稱，中國2019年GDP增速預計超過6%，1月數據預示經濟前景好於預期。