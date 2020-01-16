熱門：

今日 15:28 中國財經

中國12月新增貸款1.14萬億 遜預期

放大圖片

內地去年12月新增貸款遜預期，中國人民銀行公布，12月新增貸款1.14萬億元(人民幣‧下同)，遜於市場預期的1.2萬億元。2019年全年新增貸款16.81萬億元。

去年全年，新增貸款16.81萬億元，按年增6439億元。分部門看，住戶部門貸款增加7.43萬億元，其中，短期貸款增加1.98萬億元，中長期貸款增加5.45萬億元；非金融企業及機關團體貸款增加9.45萬億元。

截至去年12月底，人民幣貸款餘額153.11萬億元，按年增長12.3%，增速分別比上月末和上年同期低0.1個和1.2個百分點。

12月底，廣義貨幣(M2)餘額198.65萬億元，按年增長8.7%，高於市場預期，增速分別比上月末和上年同期高0.5個和0.6個百分點。

狹義貨幣(M1)餘額57.6萬億元，按年增長4.4%，增速分別比上月末和上年同期高0.9個和2.9個百分點；流通中貨幣(M0)餘額7.72萬億元，按年增長5.4%。

另外，12月份，社會融資規模增量2.1萬億元，按年多1719億元，高於市場預期的1.65萬億元。

2019年全年社會融資規模增量累計為25.58萬億元，比上年多3.08萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加16.88萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少1275億元。

2019年末社會融資規模存量為251.31萬億元，按年增長10.7%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads