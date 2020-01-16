中國財經

內地去年12月新增貸款遜預期，中國人民銀行公布，12月新增貸款1.14萬億元(人民幣‧下同)，遜於市場預期的1.2萬億元。2019年全年新增貸款16.81萬億元。

去年全年，新增貸款16.81萬億元，按年增6439億元。分部門看，住戶部門貸款增加7.43萬億元，其中，短期貸款增加1.98萬億元，中長期貸款增加5.45萬億元；非金融企業及機關團體貸款增加9.45萬億元。

截至去年12月底，人民幣貸款餘額153.11萬億元，按年增長12.3%，增速分別比上月末和上年同期低0.1個和1.2個百分點。

12月底，廣義貨幣(M2)餘額198.65萬億元，按年增長8.7%，高於市場預期，增速分別比上月末和上年同期高0.5個和0.6個百分點。

狹義貨幣(M1)餘額57.6萬億元，按年增長4.4%，增速分別比上月末和上年同期高0.9個和2.9個百分點；流通中貨幣(M0)餘額7.72萬億元，按年增長5.4%。

另外，12月份，社會融資規模增量2.1萬億元，按年多1719億元，高於市場預期的1.65萬億元。

2019年全年社會融資規模增量累計為25.58萬億元，比上年多3.08萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加16.88萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少1275億元。

2019年末社會融資規模存量為251.31萬億元，按年增長10.7%。