中國財經

中美正式簽署第一階段貿易協議後，A股個別發展，上證指數反覆走軟，收跌15點，連續第三日下跌。兩市成交合計增至6128億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開5點，早段在上日收市位附近窄幅上落，其後反覆走低，收市報3074點，跌15點或0.52%，最多跌19點或0.62%，低見3070點；最多升6點或0.2%，高見3096點，成交2368.43億元。

深成指則在窄幅水平上落，全日收市報10967點，跌4點或0.04%，最低見10934點，跌37點或0.34%；高見11008點，升35點或0.33%，成交3759.58億元。

滬深300指數報4149點，跌17點或0.42%；創業板指數報1929點，升5點或0.3%。

各板塊普遍走低，煤炭、金融、石油、水泥、電力、有色金屬、房地產、化工股偏軟；半新股則漲逾3%；鋼鐵股靠穩。

美國總統特朗普本港時間今日凌晨在白宮與中國國務院副總理劉鶴簽署中美首階段貿易協議，特朗普表示，會在不久將來往訪中國，就下一階段談判做準備。劉鶴則在簽署儀式上宣讀習近平口信，冀美方公平對待中國企業，中美達成首階段貿協有利全球經濟發展，推動和平繁榮。

根據雙方簽訂的貿易協議文本，中國承諾在未來兩年，增加總值2000億美元美國商品和服務採購。協議亦包括有關專利保護和打擊假冒商品，禁止中國透過提供利益來誘導技術轉移。中國將審查和批准美國農業生物科技產品的時間，縮短至不超過24個月，但協議不包括生物製藥和數據保護。