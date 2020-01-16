中國財經

中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰撰文稱，2020年是要以科學穩健把握逆周期調節力度，靈活運用存款準備金率、中期借貸便利(MLF)、公開市場操作、常備借貸便利等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕；創新和運用結構性貨幣政策工具精準滴灌，用好定向降準、再貸款、再貼現、宏觀審慎評估等工具。

文章指出，2020年穩健的貨幣政策靈活適度，繼續加強逆周期調節、結構調整和改革的力度，疏通貨幣政策傳導，提高貨幣政策效果。

他談到，要促進貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應，有效支持經濟運行在合理區間，支持高質量發展，並維護中國在全球主要經濟體中少數實行正常貨幣政策國家的地位。2020年開年，人行宣布降準0.5個百分點，體現了逆周期調節。

文章又稱，今年要着力緩解小微企業融資難融資貴的問題，會完善LPR(貸款市場報價利率)傳導機制，推進存量浮動利率貸款定價基準轉換，堅決打破貸款利率隱性下限，疏通貨幣政策傳導。發揮好相關機構的增信作用，改進銀行考核機制，實施差異化的金融監管政策，建立健全銀行增加小微企業貸款投放的長效機制。

孫國峰表示，要把握好內部均衡和外部均衡的平衡。把握好保持人民幣滙率彈性、完善跨境資本流動宏觀審慎政策和加強國際宏觀政策協調三方面的平衡。繼續在香港常態化發行人民幣央行票據，進一步豐富香港市場短期高等級人民幣金融產品，促進離岸人民幣貨幣市場健康發展。

他指出，還要繼續加大資本補充力度，增強銀行信貸投放能力。繼續推動銀行通過發行永續債等途徑多渠道補充資本，重點支持中小銀行補充資本，將資本補充與改進公司治理、完善內部管理結合起來，有效引導中小銀行下沉重心、服務當地，支持小微、民營企業發展。

孫國峰提到，要加強政策協調，支持推進供給側結構性改革，促進金融要素流向供需共同受益、具有乘數效應的先進製造、民生建設、基礎設施短板等領域，促進產業和消費雙升級。