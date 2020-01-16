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渣打:中國可持續發展近3萬億美元投資機會

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渣打發布《2030機遇：渣打銀行可持續發展目標投資報告》顯示，新興市場可為私營市場投資者提供價值近10萬億美元(9.668萬億美元)的可持續發展投資機會；其中，中國提供的投資機會約近3萬億美元(2.828萬億美元)，佔總投資規模近30%。

渣打銀行報告指出，自現在起至2030年，新興市場在實現以基礎設施為主的三個可持續發展目標方面，可以為私營市場提供投資機會。這三個目標分別是可持續發展目標6：「清潔飲水和衛生設施」；可持續發展目標7：「經濟適用的清潔能源」；以及可持續發展目標9：「產業、創新和基礎設施」。

報告指出，自現在起至2030年，新興市場在實現以基礎設施為主的三個可持續發展目標方面，可以為私營市場提供投資機會。這三個目標分別是「清潔飲水和衞生設施」；「經濟適用的清潔能源」；以及「產業、創新和基礎設施」。

《2030機遇》發現，自現在起至2030年，為持續改善交通基礎設施，中國需從私營市場獲得2.31萬億美元的投資，而實現全民數碼化所需的私營市場投資約4928億美元。水和衞生設施領域提供的投資機會相對較小，但規模依然可觀。

據世界衞生組織和聯合國兒童基金會2017年數據統計，中國清潔飲水覆蓋率為93%，衞生設施覆蓋率為85%。要實現2030年100%的覆蓋率，預計將為私營市場提供約261億美元的投資機會。

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