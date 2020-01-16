中國財經

中國財政部發布中美第一階段經貿協議的中英文簽字文本。

協議指出，雙方應避免競爭性貶值，避免將滙率用於競爭性目的，包括對外滙市場進行大規模、持續、單向干預；雙方將保持經常溝通，並就外滙市場情況、活動與政策進行溝通協商。

中美雙方認識到雙邊經貿關係的重要性，承認雙方提出的現有貿易和投資關切，認識到以盡可能建設性的、快速的方式解決現有和未來貿易與投資關切是可取的。

雙方認識到，強勁的經濟基本面、穩健的政策和具有韌性的國際貨幣體系對於滙率穩定至關重要，從而促進強勁、可持續的經濟增長和投資。

中美雙方認為，兩國貿易具有高度的互補性，擴大貿易合作有利於改善雙邊貿易關係、優化資源配置、調整經濟結構、促進經濟可持續發展。因此尋求開展建設性合作，以改善雙邊貿易關係，探索採取適當舉措便利貿易增長。

自今年1月1日至明年12月31日兩年內，中國確保在2017年基數上，擴大自美採購和進口製成品、農產品、能源產品和服務不少於2000億美元，具體是在2017年基數上，中國今年自美採購和進口製成品規模不少於329億美元，明年不少於448億美元；中國今年自美採購和進口農產品規模不少於125億美元，明年不少於195億美元；中國今年自美採購和進口能源產品規模不少於185億美元，明年不少於339億美元；中國今年自美採購和進口服務規模不少於128億美元，明年不少於251億美元。

在金融方面，協議指出，中國允許美國金融服務提供者從省轄範圍牌照開始申請資產管理公司牌照，使其可直接從中資銀行收購不良貸款；中國不遲於今年4月1日，應取消壽險、養老保險和健康保險領域的外資股比限制，允許美國獨資保險公司進入上述領域。