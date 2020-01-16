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【異動A股】京滬高鐵首掛曾升停 現炒高三成二

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有內地最賺錢高鐵之稱的京滬高鐵(601816.SH)，今早首日掛牌，開報5.86元(人民幣‧下同)，比招股價4.88元，高兩成，盤中更一度升停板，高見6.99元，大升43%，最新造6.44元，飆32%，成交有41.6億元。

京滬高鐵為內地由申請至獲批僅耗時23天，創A股最快紀錄，較之前的紀錄保持者工業富聯(601138.SH)的36天，縮短13日。

京滬高鐵全長約1318公里，早於2011年6月開通運營，縱貫北京、天津、河北、山東、安徽、江蘇及上海等7省市。

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