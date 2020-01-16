中美正式簽署第一階段貿易協議，A股開市後偏軟。
上證指數開市報3095點，升5點或0.18%；現報3085點，跌4點或0.14%。
深成指開市報10986點，升14點或0.13%；現報10970點，跌1點或0.01%。
滬深300指數開市報4174點，升8點或0.19%；現報4161點，跌5點或0.13%。
創業板指數開市報1924點，升不足1點；現報1925點，升1點或0.07%。
各板塊普遍下跌，造紙股跌逾1%；金融、煤炭、水泥股偏軟；次新股靠穩。
今日 09:40 中國財經
中美正式簽署第一階段貿易協議，A股開市後偏軟。
上證指數開市報3095點，升5點或0.18%；現報3085點，跌4點或0.14%。
深成指開市報10986點，升14點或0.13%；現報10970點，跌1點或0.01%。
滬深300指數開市報4174點，升8點或0.19%；現報4161點，跌5點或0.13%。
創業板指數開市報1924點，升不足1點；現報1925點，升1點或0.07%。
各板塊普遍下跌，造紙股跌逾1%；金融、煤炭、水泥股偏軟；次新股靠穩。
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