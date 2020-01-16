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褐皮書:美經濟溫和增長 關注貿易不明朗



俗稱「褐皮書」的聯儲局地區經濟報告稱，2019年最後六周，美國經濟保持溫和增長，短期經濟前景保持輕微正面，但貿易關係緊張帶來負面影響。

特朗普與劉鶴簽署中美首階段貿協



美國總統特朗普與中國國務院副總理劉鶴，周三在白宮簽署首階段貿易協議，中國承諾未來兩年增購總值2000億美元美國貨和服務，當中包括777億美元工業製品、320億美元農產品、524億美元能源產品，以及379億美元服務採購；協議亦包括有關專利保護和打擊假冒商品，禁止中國透過提供利益來誘導技術轉移。特朗普說不久將來到訪中國，完成簽署第二階段協議後，關稅措施就會撤銷。協議簽署前，美國財長努欽表明，中美貿協不涉及華為的美國市場准入和供應商問題。

憧憬減稅 道指漲90點與標指創收市新高



美國白宮經濟顧問庫德洛表示，特朗普政府將於今年總統大選期間宣布更多減稅措施，消息刺激美股三大指數再創即市新高，道指與標指同時創下收市新高，納指則以歷來第二高收市。道指盤初跌42點，其後轉漲最多187點，收市仍升90點或0.31%，首次以29000點或以上收市。標指收市上揚0.19%。納指收市升0.08%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國上月PPI指數升0.1%，低過預期；按年升1.3%，符預測。

￭ 美國眾議院通過將兩項特朗普彈劾條款送交參議院；亦選出希夫率領7人組成團隊，負責在參議院推動彈劾議案。

￭ 貝萊德(BlackRock)上季盈利按年增40.35%；撇除特殊項目後每股盈利勝預期。

￭ 高盛上季盈利按年跌25.75%，每股盈利低於預期。

￭ 美國銀行上季盈利按年跌4.13%，每股盈利高於預期。

￭ 美元兌歐羅尾段跌0.17%，兌日圓偏軟在109.9日圓。美滙指數挫0.14%，報97.24。

￭ 紐約期金收市升0.6%，每盎斯報1554美元。

￭ OPEC看淡2020年石油需求前景，紐約期油收市跌0.7%，布蘭特期油挫0.8%。

￭ 英國內閣官員:政府在權衡5G時，將確保華為不參與「關鍵的國家基礎設施建設」。

￭ 德國和法國股市收市分別回落0.18%及0.14%，英國上揚0.27%。

￭ 總理李克強：要實施積極的財政政策、穩健的貨幣政策、就業優先政策。

【新股追蹤】7隻齊掛牌 新石文化暗盤漲逾八成



周四7隻新股掛牌，交易資料顯示，新石文化(01740)暗盤收報0.92元，較招股價漲逾八成。建橋教育(01525)升8.43%。其他新股包括雋思(01412)、三和精化(00301)、滙景(09968)、艾德韋宣(09919)及曠世(01925)。

優品360縮港投資 轉至澳門及內地業務



優品360(02360)公布，目前上市集資後未動用的所得款項淨額約1.41億元，董事會決議，將部分原獲分配用作於香港開設新零售店舖的未動用所得款項淨額中3000萬元，改作對外投資，包括但不限於在澳門及內地擴展零售業務。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28809點，較昨日恒指收市高水35點。

￭ ADR港股比例指數報28756點，較港低16點。

￭ 貓眼(01896)獲私募股權投資公司方源資本購入股權。

￭ 新焦點(00360)主要股東擬售CDH Fast Two全部股權，CDH持有該公司約42.7%股權。

￭ 企展(01808)配售新股，集資2622萬元。

￭ 恒泰(02011)董事會建議派付特別股息每股7.5仙。

￭ 綠地博大綠澤(01253)中標四川廣安PPP項目，項目估計投資總額6.51億人民幣，合作期12年。