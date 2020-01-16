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中美首階段貿易協議簽署儀式周三在美國白宮舉行，美國總統特朗普與中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，分別率領兩國經貿團隊出席簽署儀式。雙方代表分別發表致詞後，特朗普與劉鶴正式簽署首階段貿易協議。

特朗普在簽署儀式致詞時形容，中美首階段貿協具時代意義，他將於不久將來到訪中國，強調兩國有良好關係，他與習近平也有很好的私交。

兩年增購2000億美元美國貨及服務

根據雙方簽訂的貿易協議文本，中國承諾在未來兩年，增加總值2000億美元美國商品和服務採購，當中包括777億美元工業製品、320億美元農產品、524億美元能源產品，以及379億美元服務採購。協議亦包括有關專利保護和打擊假冒商品，禁止中國透過提供利益來誘導技術轉移。中國將審查和批准美國農業生物科技產品的時間，縮短至不超過24個月，但協議不包括生物製藥和數據保護。

特朗普表示，在完成第二階段協議前，美國會保留關稅，否則就失去與中國談判的籌碼；待完成第二階段協議後，關稅措施就會撤銷。他形容，首階段貿易協議為歷來最大規模。

特朗普再次批評聯儲局政策

特朗普也再次批評美國聯儲局，暗指聯儲局及前任政府未能採取適當措施，令美國面對外國競爭時處於更有利位置。

劉鶴在簽署儀式上讀出國家主席習近平給予特朗普的口信，習近平表示，中美在平等互利原則下達成首階段貿協，有利於中美兩國的利益，雙方願意共同努力，為兩國人民帶來更多實惠。中國期望美國公平對待華資企業，支持兩國學術交流活動。

劉鶴則說，中美雙方會立即展開第二階段談判，又形容「萬事開頭難」，要先落實好第一階段協議，為下一階段創造良好條件。

劉鶴表示，中美達成首階段貿協，有利於中國，有利於美國，有利於全世界。兩國將集中精力，落實好已達成的首階段貿協，而良好的開端將是成功的一半。隨着中國人民生活水平提高，全面建設小康社會，人均國內生產總值跨越1萬美元，巨大消費市場正在形成，歡迎外國投資在中國，中國亦會加強保護知識產權。

中美貿易戰開打兩年，終於簽署首階段貿易協議，特朗普與劉鶴互換協議文本，並握手互相祝賀。中美官員一行人其後共晉午餐。