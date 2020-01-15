中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌17點子，中段一度跌穿6.9關口，低見6.9007。

人民幣兌美元在岸價收報6.8871，較上日下午4時30分收報6.8854，跌17點子或0.02%；較晚上11時30分最後成交價6.8845，走弱26點子。

離岸價(CNH)亦曾跌破6.9，低見6.9058，截至香港時間下午5時48分，離岸價報6.8931，在岸價報6.8878。

官方今日開出的中間價報6.8845，較上日6.8954，上調109點子或0.16%，續創5個半月新高。

交易員指出，美國將比較長時間維持對華輸美商品較高關稅的言論明顯影響市場情緒，另外市場亦擔憂中美首階段貿易協議細節可能較為負面，早前做好的頭寸逐漸離場，等待關鍵風險釋放。

另有交易員認為，中美首階段協議的細節料會擾動滙市，但最終走向仍有待於市場預期是否轉向，而春節臨近階段結滙需求漸次釋放後，人民幣續升動力有賴於新的事件刺激。

中美即將於周三美國時間早上11時30分，在白宮簽署第一階段貿易協議，美國總統特朗普將於簽署協議後，與中國國務院副總理劉鶴共晉午餐。不過，美國財長努欽率先表明，美國對中國的關稅將繼續實施，直至達成第二階段協議。如果很快進入第二階段談判，總統特朗普可能考慮將取消關稅作為第二階段的一部分。