上證指數午後續持走低，現跌11點。
上證指數現報3095點，跌11點或0.36%，最低見3082點，跌24點或0.8%，成交1923.73億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10974點，跌14點或0.13%，低見10882點，跌105點或0.96%，成交3113.26億元。
滬深300指數報4172點，跌17點或0.42%；創業板指數報1923點，升不足1點或0.03%。
各板塊普遍走軟，有色金屬、化工股挫逾1%；水泥、石油、鋼鐵、煤炭、電力、房地產、金融股偏軟；半新股則靠穩。
今日 14:27 中國財經
上證指數午後續持走低，現跌11點。
上證指數現報3095點，跌11點或0.36%，最低見3082點，跌24點或0.8%，成交1923.73億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10974點，跌14點或0.13%，低見10882點，跌105點或0.96%，成交3113.26億元。
滬深300指數報4172點，跌17點或0.42%；創業板指數報1923點，升不足1點或0.03%。
各板塊普遍走軟，有色金屬、化工股挫逾1%；水泥、石油、鋼鐵、煤炭、電力、房地產、金融股偏軟；半新股則靠穩。
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