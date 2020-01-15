中國財經

中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所發表報告，稱根據中國宏觀經濟系統模型預測，2020年中國GDP增長率基本與2019年持平，保持平穩較快發展。固定資產投資增長率料為5.1%，比上年微降0.1個百分點。

報告稱，總體而言，今年中國經濟增速將在新常態下運行在合理區間，就業、物價保持基本穩定，產業結構繼續優化，增長質量繼續提高。

報告預測，今年房地產固定資產投資增長率為8.5%，按年下降1.1個百分點；基礎設施固定資產投資增長率為4.1%，比上年增加0.4個百分點；製造業固定資產投資增長率為2.3%，按年減少0.1個百分點。全社會固定資產投資增長率為5.1%，比上年略降0.1個百分點。

2020年社會消費品零售總額將達到44.4萬億元人民幣，增長7.8%，增速比上年小幅回落0.3個百分點，下降幅度進一步收窄。物價總體運行平穩，前高後低。今年物價水平將處於政策調控目標範圍之內，總體處於溫和上漲階段。

報告又稱，今年中國通過加大基礎設施建設力度促進經濟增長的政策訊號清晰可見，同時，在積極的財政政策和穩健的貨幣政策配合下，基礎設施投資將成為帶動中國固定資產投資增長的主要動力之一。房地產投資總體穩定，總體保持較快增長。

報告建議，今年採取積極的財政政策，適度增加赤字規模，加大逆周期調節力度；提高政府部門債務率，增加一般債、專項債的發行規模，為積極的財政政策提供資金。