中國財經

人民銀行表示，為對沖稅期高峰、現金投放等因素的影響，維護春節前銀行體系流動性合理充裕，今日開展3000億元(人民幣‧下同)中期借貸便利(MLF)操作和1000億元14天期逆回購操作。

人行稱，今日進行的MLF期限一年，利率則持穩於3.25%。14天逆回購利率也持平於2.65%。據此計算，公開市場單日全口徑淨投放規模亦為4000億元。

據路透統計，本周央行公開市場無逆回購和MLF到期。本月僅在1月23日有2575億元定向中期借貸便利(TMLF)到期。此前央行公開市場已連續15日暫停操作。