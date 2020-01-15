中國財經

人民銀行今日進行1000億元(人民幣‧下同)14天逆回購，此前人行公開市場已連續15日暫停操作。

據路透統計，本周央行公開市場無逆回購和MLF到期。本月僅在1月23日有2575億元定向中期借貸便利(TMLF)到期。