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路透引述消息人士稱，美國政府即將發布一項規定，將大幅加強政府阻止中國華為獲得外國產品的權限。

美國商務部去年5月以國家安全擔憂為由將華為列入實體清單。此舉讓美國政府得以對華為限制出售美國產品，以及一些在海外生產的、包含了美國技術的種類有限的商品。

根據目前的規定，關鍵的外國供應鏈仍然在美國政府的權限之外，這令美方鷹派人士不滿，因而推動擴大對華為禁售的外國產品範圍。

根據當前規定，如果從其他國家出口到中國的很多高科技產品中，美國生產的組件佔到這些產品價值的25%以上，那麼美國可要求這些產品有出口許可，或禁止這些產品的出口。

據熟悉情況的消息人士稱，商務部已起草一項規定，可能將出口給華為的產品的美國組件含量門檻降低至10%，並將出口產品的範圍擴大到包括非科技產品，如帶有非敏感芯片的消費電子產品。

消息人士表示，在上周的跨部門會議後，商務部將該規定提交給了行政管理和預算辦公室(OMB)。

消息人士稱，如果其他政府部門同意該措施，那麼該規定可能作為最終規定在幾周內公布，公眾將沒有機會在該規定生效前提出建議。

商務部還起草了一項規則，將擴大所謂的外國直接產品規定(Foreign Direct Product Rule)，該規則規定，基於美國技術或軟件的外國產品必須受到美國的監管。消息人士表示，這將擴大到基於美國技術並出口給華為的外國產低科技產品。