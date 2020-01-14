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約翰遜:反對華為的人須給出替代方案

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英國預期本月內公布是否容許華為參建5G網絡。英國首相約翰遜認為，反對在英國5G網絡中使用華為設備的人，需要說明應該使用什麼技術替代華為。

約翰遜向英國廣播公司(BBC)指，英國人應該得到最好的科技，對所有選項都持非常開放態度，但他不會做出任何有可能危害國家安全，以及損及五眼情報聯盟(Five Eyes Alliance)合作的事情。

英國《衞報》稍早報道，美方向英國提供新證據，意圖證明使用華為設備存在網絡安全風險，稱容許華為參建5G是「瘋狂」行動。

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