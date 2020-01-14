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今日 17:54 中國財經

人幣收5個半月高 曾升穿6.87

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中美兩國周三將會簽署首階段貿易協議前夕，特朗普政府將中國剔出滙率操縱國，刺激人民幣走強，在岸價(CNY)創5個半月新高，收市升88點子，中段一度升穿6.87關口，高見6.867，觸及逾半年的高位。

人民幣兌美元在岸價收報6.8854，較上日下午4時30分收報6.8942，升88點子或0.13%；較晚上11時30分最後成交價6.8925，走強71點子。

離岸價(CNH)亦曾升破6.87，高見6.8663，截至香港時間下午5時50分，離岸價報6.8861，在岸價報6.884。

官方今日開出的中間價報6.8954，較上日6.9263，大幅上調309點子或0.45%，並創去年8月1日以來新高。

交易員指出，在中美即將簽署第一階段貿易協議之際，美國取消對中國滙率操縱國的標籤，進一步提振市場氣氛，但午後獲利盤離場，人民幣升幅收窄，隨着協議細節不斷公布，人民幣升勢料放緩。

另有交易員認為，短期利好因素即將兌現，且協議細節可能要求中國購買大量商品，這料會對結售滙形成新的壓力，人民幣續升動力可能不足。

中美兩國周三將會簽署首階段貿易協議前夕，特朗普政府將中國從滙率操縱國名單之中移除。財長努欽表示，中國在中美第一階段貿易協議中作出可執行的承諾，願意壓抑競爭性貨幣貶值，同時採取透明及負責任的措施，避免貨幣持續疲弱。隨着時間發展，中國經濟基本面好轉以及結構性改革，將支持人民幣升值，因此將中國改為列入貨幣觀察名單。

中國外交部發言人耿爽回應稱，美方的最新的結論符合事實，也符合國際社會的共識。而中國本來就不是滙率操縱國。

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