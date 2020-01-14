中國財經

A股午後持續偏軟，上證指數跌5點。

上證指數現報3110點，跌5點或0.17%，最低見3106點，跌8點或0.28%，成交2290.41億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11024點，跌15點或0.14%，低見11000點，跌39點或0.36%，成交3616.52億元。

滬深300指數報4195點，跌8點或0.21%；創業板指數報1933點，跌1點或0.07%。

各板塊個別發展，金融、房地產股偏軟；半新股則漲逾3%；化工、有色金屬、水泥股漲逾1%；鋼鐵、石油、煤炭、電力股靠穩。