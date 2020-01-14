中國財經

人社部舉行2019年第四季度新聞發布會，就業促進司司長張瑩表示，綜合統計監測和有關調研情況，去年就業形勢總體穩定，目標任務全面完成。今年就業形勢將繼續保持穩定，就業總量壓力卻依然存在。

張瑩稱，受益於經濟的高質量發展，改革創新紅利的釋放，以及穩就業政策的加力加效，2020年就業形勢將繼續保持總體穩定。但就業總量壓力依然存在，就業結構性矛盾更加突顯，新的影響因素還在增多，就業工作也必將面對更多的挑戰和壓力。

去年，城鎮新增就業繼續保持在1300萬人以上，全年實現城鎮新就業1352萬人。失業率保持較低水平，2019年底全國城鎮登記失業率為3.62%。勞動力市場運行基本平穩，高校畢業生、農民工等重點群體就業基本穩定，就業扶貧工作取得積極進展。截至去年底，累計幫扶建檔立卡貧困勞動力就業1213萬人，較上年末增加225萬人。

另外，人社部新聞發言人盧愛紅表示，投資運營取得積極進展。截至2019年底，已有22個省(區、市)簽署基本養老保險基金委託投資合同，委託總金額達到1.093萬億元。其中，19個省(區、市)已啟動城鄉居民基本養老保險基金委託投資，合同金額2123億元，按年增加1350億元。基本養老保險基金投資收益實現穩步增長。