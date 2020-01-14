中國財經

中國去年12月出口、進口數據均優於預期。中國海關總署公布，以人民幣計，上月出口按年增長9%，優於市場預期增長2.9%；進口顯著增長17.7%，亦優於市場預期增長8.6%。

以美元計，內地上月出口按年增長7.6%，優於市場預期增長2.9%；進口增長16.3%，高於市場預期9.6%。去年12月貿易順差467.9億美元。

2019年全年計，進出口、出口、進口均創歷史新高。中國去年貨物貿易進出口總值31.54萬億元(人民幣‧下同)，按年增長3.4%。其中，出口17.23萬億元，增長5%；進口14.31萬億元，增長1.6%；貿易順差2.92萬億元，擴大25.4%。

以美元計，去年出口按年跌2.8%；進口增長0.5%。

海關總署指出，主要貿易夥伴排名有變化，東盟成為第二大貿易夥伴，對其進出口4.43萬億元，按年增長14.1%；第一大貿易夥伴仍為歐盟，進出口4.86萬億元，增長8%；對美國進出口3.73萬億元，下降10.7%；日本為第四大貿易夥伴，進出口2.17萬億元，增長0.4%。

在去年全年，中國肉類產品進口顯著增長，豬肉210.8萬噸，大幅增長75%；牛肉165.9萬噸，大升59.7%；另大豆增長0.5%至8851萬噸。至於原油5.06億噸，增長9.5%；天然氣9656萬噸，升6.9%；鐵礦砂增0.5%至10.69億噸。

民營企業首次超過外商投資企業，成為內地第一大外貿主體。去年民營企業進出口13.48萬億元，按年增長11.4%，佔外貿總值42.7%，按年提升3.1個百分點。其中，出口8.9萬億元，增長13%；進口4.58萬億元，增長8.4%。外商投資企業進出口12.57萬億元，佔外貿總值的39.9%。國有企業進出口5.32萬億元，佔16.9%。

對於美國將中國剔出滙率操縱國，海關總署認為這是正確的選擇。該署副署長鄒志武指出，中美簽署首階段經貿協議後，中國增加自美進口，不會影響進口其他國家產品，因內地市場龐大，貿易是多元化。

他又稱，全球經濟不確定因素雖然增多，但隨着六穩政策落地見效，外貿結構持續改善，今年外貿有望繼續總體平穩增長態勢，高質量發展將邁上新台階。