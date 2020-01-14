中國財經

A股開市上揚，上證指數微升。

上證指數開市報3121點，升5點或0.16%；現報3123點，升7點或0.22%。

深成指開市報11075點，升35點或0.31%；現報11080點，升40點或0.36%。

滬深300指數開市報4215點，升11點或0.27%；現報4218點，升14點或0.32%。

創業板指數開市報1941點，升6點或0.31%；現報1943點，升8點或0.4%。

各板塊普遍走高，陶瓷行業及次新股造好；房地產、金融、有色金屬靠穩；釀酒及船舶製造偏軟。