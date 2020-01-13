中國財經

中央電視台反腐專題片《國家監察》播出第二集，揭露2018年查處中國華融(02799)原黨委書記兼董事長賴小民的腐敗案件。

專案組指，賴小民為了逃避調查，要求行賄人用現金交付，收錢後他開車到北京的一處秘密住所，路上還會特意多繞幾圈，以防有人跟蹤，並將現金藏匿在房子裏的多個保險櫃內，存放現金達2億多元人民幣。他說，贜款一分錢都沒有花，還提心吊膽，最後全都沒收了。

除了現金外，賴小民又收受大量房產、名車、名錶、黃金、字畫，違法最終數額仍需經司法機關最終認定，但相信將是一個令人震驚的數字 。