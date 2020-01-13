中國財經

外交部發言人耿爽宣布，應世界經濟論壇創辦人及執行主席Klaus Schwab和瑞士聯邦副主席邀請，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正將於本月20日至21日出席達沃斯世界經濟論壇2020年年會並訪問瑞士。

今年的世界經濟論壇將於1月20至24日舉行。白宮早前指出，美國總統特朗普將出席1月21及22日的活動。

市場上月曾預期中國國家主席習近平與特朗普，將趁本月出席瑞士達沃斯世界經濟論壇時舉行「習特會」。然而，外電引述消息報道，習近平沒有計劃出席達沃斯論壇，換言之不會有「習特會」。