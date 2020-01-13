中國銀保監副主席黃洪表示，堅決落實「房住不炒」要求，嚴格執行授信集中度等監管規則，嚴防信貸資金違規流入房地產市場，持續遏制房地產金融化泡沫化。
黃洪指出，當前銀行業保險業運行平穩，服務實體經濟能力和水平進一步提升，重點領域風險處置取得積極進展，金融供給側結構性改革深入推進，金融業治理能力得到增強，高質量發展基礎更加穩固。
他稱，今年，銀保監將緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持穩中求進工作總基調，大力支持經濟高質量發展，繼續深化金融改革開放，堅決打好防範化解金融風險攻堅戰。
今日 16:15 中國財經
中國銀保監副主席黃洪表示，堅決落實「房住不炒」要求，嚴格執行授信集中度等監管規則，嚴防信貸資金違規流入房地產市場，持續遏制房地產金融化泡沫化。
黃洪指出，當前銀行業保險業運行平穩，服務實體經濟能力和水平進一步提升，重點領域風險處置取得積極進展，金融供給側結構性改革深入推進，金融業治理能力得到增強，高質量發展基礎更加穩固。
他稱，今年，銀保監將緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持穩中求進工作總基調，大力支持經濟高質量發展，繼續深化金融改革開放，堅決打好防範化解金融風險攻堅戰。
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