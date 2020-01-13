中國財經

A股午後維持靠穩，創業板升近1%。

上證指數現報3097點，升4點或0.15%，最高見3102點，升10點或0.33%，成交2033.38億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10964點，升84點或0.78%，高見11009點，漲129點或1.19%，成交3309.66億元。

滬深300指數報4178點，升15點或0.37%；創業板指數報1921點，升17點或0.93%。

各板塊普遍向好，房地產股漲逾1%；化工、有色金屬股靠穩；水泥股則挫逾1%；金融、電力、鋼鐵、煤炭、石油股偏軟。