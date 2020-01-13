A股開市個別發展，上證指數偏軟。
上證指數開市報3091點，跌不足1點；現報3089點，跌3點或0.1%。
深成指開市報10894點，升14點或0.13%；現報10916點，升36點或0.34%。
滬深300指數開市報4166點，升3點或0.09%；現報4168點，升5點或0.12%。
創業板指數開市報1905點，升1點或0.06%；現報1912點，升7點或0.42%。
各板塊個別發展，汽車製造、房地產股靠穩；水泥、煤炭、石油股偏軟。
今日 09:35 中國財經
A股開市個別發展，上證指數偏軟。
上證指數開市報3091點，跌不足1點；現報3089點，跌3點或0.1%。
深成指開市報10894點，升14點或0.13%；現報10916點，升36點或0.34%。
滬深300指數開市報4166點，升3點或0.09%；現報4168點，升5點或0.12%。
創業板指數開市報1905點，升1點或0.06%；現報1912點，升7點或0.42%。
各板塊個別發展，汽車製造、房地產股靠穩；水泥、煤炭、石油股偏軟。
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