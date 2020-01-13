中國財經

全國社會保障基金理事會副理事長陳文輝表示，按初步核算，2019年全國社保基金投資收益額超過3000億元(人民幣．下同)，投資收益率約15.5%。他並指出，當前養老金儲備規模較小且結構失衡，對養老金缺口問題，必須提前應對，未雨綢繆。

截至2019年底，社保基金資產總額2.6萬億元，累計投資收益額1.25萬億元，年均投資率8.15%。

陳文輝表示，中國政府承擔了居民養老的絕大多數責任，同時也極大地加重了財政負擔；大力開展減稅降費，激發微觀企業活力，但社保繳費率的下降會進一步擴大養老金收支缺口，稅收減少又將直接影響財政收入，這一問題亟待解決。

在養老金儲備中，基本養老保險基金和養老儲備基金佔83%，以企業年金和職業年金為主的第二支柱和由個人儲蓄型商業養老保險構成的第三支柱僅佔17%。而在美國，第一支柱僅佔10%左右。

陳文輝稱，中國人口老齡化，同時伴隨少子化和高齡化特徵，進一步加劇中國人口結構老化程度，預計2022年邁入中度老齡化階段，2035年邁入重度老齡化階段。因此預計十幾年後，養老金缺口將成為最重要的民生問題，必須提前應對，未雨綢繆，盡快採取行之有效的措施，防範養老保險「灰犀牛」風險的發生。

陳文輝表示，在保障養老金制度的可持續性方面，社保基金理事會作為具體執行機構之一，在做好化轉股權承接工作的同時，下一步重點要研究推動兩個方面的工作。一是要研究化轉股權的管理、運營、處置、資金歸集和收益再投資等工作，及時提供充足可持續的現金流，保證養老金的足額發放，未來將與投行、資產管理機構等金融機構加強合作；二是以此為契機，推動國企混改，實現全民共享發展成果。